КНДР рішуче відреагувала на наближення до її берегів американського авіаносця

Наближення американського авіаносця "Карл Вінсон" до берегів Корейського півострова означає, що "плани США по вторгнення в Північну Корею досягли серйозної фази", йдеться в коментарі прес-секретаря МЗС КНДР Центрального телеграфного агентства Кореї, як повідомляє Бі-бі-сі.

Дії США в черговий раз підтверджують виправданість політики Північної Кореї по збільшенню військових потужностей і розробці ядерної зброї, зазначається в коментарі.

9 квітня ударне угруповання флоту США на чолі з атомним авіаносцем "Карл Вінсон" отримала наказ висуватися в західну частину Тихого океану.

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Ескадра перебувала на шляху до Австралії в районі Сінгапуру, коли раптово був отриманий наказ змінити курс. Кораблі попрямували у бік Корейського півострова. До складу ударного угруповання входять також крейсер і два есмінця.

Похід "Карла Вінсона" - це прояв передбачливості і постійної готовності, заявляв прес-секретар командування Тихоокеанського флоту США Девід Бенхем.

За його словами, Північна Корея залишається загрозою номер один у регіоні через її "нерозумну, безвідповідальну і дестабілізуючу ракетну програму і прагнення до ядерної зброї".

Президент США Дональд Трамп заявив, що він не дозволить КНДР створити ракети, здатні досягти Америки.

Північна Корея регулярно проводить ракетні випробування, незважаючи на численні вимоги ООН припинити запуски. Після чергових випробувань, що відбулися в березні, в КНДР заявили, що провели навчання з нанесення удару по американських базах в Японії.