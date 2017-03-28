Північна Корея таємно провела випробування ракетного двигуна

Північна Корея провела чергове випробування ракетного двигуна. Сталося це ще 24 березня, проте інформація потрапила у ЗМІ тільки зараз, повідомляє Росбалт.

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"Посилаючись на своє джерело в Пентагоні, CNN зазначає, що новий двигун можна використовувати в міжконтинентальній балістичній ракеті. Даний тест є третім за останні кілька тижнів", - йдеться в повідомленні.

24 березня повідомлялося, що за даними американської розвідки, КНДР готується провести чергове ядерне випробування.

Раніше, 19 березня на космодромі Сохэ лідер КНДР оголосив про "народження національної ракетної індустрії", яка не залежатиме від технологій, розроблених в інших країнах.

Три дні потому Пхеньян провів запуск ракети, який, за даними південнокорейських військових, виявився невдалим.