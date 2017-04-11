Трамп надіслав важливий меседж і для України, й для Путіна - російський політолог

Ракетні удари США по авіабазі сирійського уряду - дуже важливий меседж для України й для Путіна. Про це в інтерв'ю Liga.net розповів російський політолог Андрій Зубов.

"Нам дуже важливо було переконатися, що Трамп чутливий до таких речей, як, скажімо, застосування хімічної зброї проти сирійців. Що він чутливий до подібних кричущих порушень міжнародного права. А оскільки так, то він буде чутливий до порушень міжнародного права щодо України. І якщо, не дай Бог, Путіну спаде на думку почати новий наступ на Донбасі, - тепер він знає, якою може бути відповідь", - зазначив він.

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При цьому, за словами Зубова, Путін дійсно вірить, що США хочуть знищити Росію.

"Це КДБшна ментальність. Що США хочуть зробити Росію залежною країною. Путін мислить категоріями, яким його навчали в школі КДБ, розумієте? Він хоче зробити Росію тим, чим був Радянський Союз в епоху холодної війни. Це його мрія-максимум. Але це неможливо", - наголосив російський політолог.

Як повідомляв УНІАН, США завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії у відповідь на можливу атаку з використанням хімічної зброї на місто, яке утримують повстанці. Пентагон заявив, що 59 крилатих ракет "Томагавк" було випущено о 4.40 за сирійським часом з есмінців у східній частині Середземного моря.