"Колега" Тіллерсона з G7 розповів, чому США повинні хвилюватися про Україну

Секретар Державного департаменту Сполучених Штатів Рекс Тіллерсон перед тим, як відбути з візитом до Москви, поцікавився у своїх європейських колег з країн "Великої сімки", чому американські виборці повинні переживати за конфлікт в Україні.

Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро, передає Reuters.

Як відомо, нова адміністрація США на чолі з президентом Дональдом Трампом заявляла, що буде менш залученою до справ на міжнародній арені, аніж були до неї деякі попередники. Водночас вони наголошували союзникам, що інтереси Америки перебуватимуть на першому місці.

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Глава МЗС Франції зазначив, що Тіллерсон відкрито запитав, чому: американські платники податків повинні турбуватися про Україну?

Еро у відповідь сказав: "Це в інтересах платників податків США, щоб Європа була захищеною та міцною політично і економічно... Ви не хочете слабку Європу, розбиту на шматки та немічну".

Як повідомляв УНІАН, голови МЗС країн G7 у підсумковому комюніке після зустрічі в Італії заявили проєдність у питанні збереження санкцій проти РФ до повного виконання нею Мінських угод. Також вони закликали Росію вплинути на бойовиків у питанні виконання цих угод.