Міністри країн G7 розповіли від чого залежить тривалість санкцій проти РФ

Країни G7 домовилися про продовження застосування обмежувальних заходів проти Росії доки вона не повернеться до дотримання міжнародного права.Про це йдеться у фінальній декларації зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 в італійській Луцці, яка оприлюднена на сайті МЗС Італії.

"Ми єдині в тому, що криза в Україні може бути вирішена лише дипломатичним шляхом, з повною повагою до міжнародного права і принципів і в повній підтримці незалежності України, її територіальної цілісності та суверенітету» - йдеться у декларації.

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Також у декларації очільники МЗС країн «Великої сімки» заявили, що визнають відповідальність Росії у конфлікті в Україні і наголосили на необхідності для неї виконувати свої зобов'язанання в рамках Мінських угод.

"Ми знову засуджуємо незаконну анексію Кримського півострова і підтверджуємо нашу політику невизнання анексії і санкцій протии причетних до неї" - йдеться у декларації.

Зокрема, наголошується на необхідності виведення з України іноземних військових формувань і обладнання, повернути Україні контроль над власним кордоном та забезпечити доступ гуманітарної допомоги людям, які її потребують.

"Ми нагадуємо, що тривалість санкцій чітко прив'язана до повного виконання Росією її зобов'язань в рамках Мінських угод і поваги до суверенітету України" - заявили міністри.

Як повідомляв УНІАН раніше, очільники МЗС країн G7 не дійшли згоди щодо розширення санкцій проти Росії та Сирії. Про це заявив глава МЗС Франції Жан-Марк Еро.

Наприкінці зустрічі, яка проходила в Італії, глава МЗС Франції також заявив, міністри G7 зійшлися на думці, що президент Сирії Башар аль-Асад не може відігравати жодної ролі в майбутньому своєї країни.