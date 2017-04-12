У Німеччині перевірють ісламістський слід у вибухах біля автобуса "Боруссії"

Слідство вивчає ісламістський слід атаки на автобус дортмундської футбольної команди "Боруссія", повідомляють у середу, 12 квітня, німецькі ЗМІ, передає Deutsche Welle.

За інформацією газет Süddeutsche Zeitung та Die Welt, телеканалів NDR і WDR, а також агентства dpa, записка, знайдена на місці вибухів у автобуса, починається словами "В ім'я Аллаха, милостивого і милосердного".

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В листі згадуються теракт на різдвяному базарі в Берліні в грудні 2016 року, а також стверджується, що німецькі літаки Tornado в Сирії беруть участь у вбивстві мусульман халіфату так званої "Ісламської держави".

Тому з цього моменту спортсмени та інші відомі особистості "в Німеччині та інших країнах-хрестоносців" значаться в "смертному списку "Ісламської держави". Автори цього листа заявляють, що це буде діяти до тих пір, як німецькі Tornado не будуть виведені з Сирії, і не буде закрита американська авіабаза в німецькому Рамштайні.

На думку експертів, що беруть участь в розслідуванні нападу на автобус клубу "Боруссія", поки ще рано давати однозначну оцінку знайденій непідписаій записці, слід бути вкрай обережними через незвичайності випадку. Допускається і версія того, що справжній злочинець намагається направити слідство по помилковому сліду, вказує агентство Reuters.