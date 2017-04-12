На місці вибухів у Дортмунді виявлена записка

На місці вибухів у Дортмунді біля автобуса футбольної команди "Боруссія" була виявлена записка, у якій її автори беруть на себе відповідальність за подію. Про це повідомила на прес-конференції у вівторок, 11 квітня, представник прокуратури, передає DW.

Вона відмовилася розкривати зміст записки, заявивши, що правоохоронці вивчають знахідку. У прокуратурі уточнили, що розглядають всі можливі версії події, але поки ніщо не вказує на те, що трапилося, слід кваліфікувати як теракт. На даний момент розслідування проводиться за підозрою у замаху на вбивство.

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При цьому зазначається, що це була цілеспрямована атака на команду "Боруссія", заявив глава поліції Дортмунда Грегор Ланге (Gregor Lange).

На місці події був виявлений ще один підозрілий предмет, схожий на вибухівку. Зараз слідчі перевіряють всі докази, однак деталі події поки невідомі.

Як повідомляв УНІАН, напередодні в Дортмунді сталися вибухи біля автобуса футбольного клубу «Боруссія». Три вибухові пристрої вибухнули в безпосередній близькості від автомобіля. Постраждала одна людина - іспанський футболіст Бартра, який з порізами відправлений у лікарню.