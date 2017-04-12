Daily Mail заплатить майже $3 мільйони компенсації за фейк про підробіток дружини Трампа в ескорті - АР

Перша леді США Меланія Трамп домоглася вибачень і компенсації від видавця газети Daily Mail за матеріал, в якому був натяк, що до заміжжя Меланія, за чутками, підробляла в ескорті. Про це пише Associated Press.

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Видавець і представники Меланії Трамп в суді прийшли до угоди: за даними поінформованого джерела агенції, вона отримає компенсацію в сумі близько $2.9 мільйона. Офіційно ця сума в суді не оголошувалася. Також угода передбачає, що газети опублікують вибачення і спростують матеріал.

Трамп подала позов проти британської Daily Mail та Mail Online у США в серпні 2016 року після публікації статті із заголовком "Пікантні фото і хвилюючі питання про минуле дружини, які могли б пустити Трампа під укіс". Там було сказано, що Меланія "надавала послуги, що виходять за рамки обов'язків моделі".

Захисник Меланії заявив, що цей матеріал завадив їй будувати бізнес, заснований на репутації успішної бізнес-леді.