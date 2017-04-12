Військовий конфлікт між США та Росією неможливий – голова Пентагону

Напруга між США та РФ не вийде з-під контролю та не переросте у військовий конфлікт, незважаючи на різке охолодження відносин між Вашингтоном і Москвою після застосування сирійським урядом хімічної зброї в провінції Ідліб. Про це заявив міністр оборони США Джим Маттіс, передає «Голос Америки».

«Як вам відомо, держсекретар Тіллерсон зараз перебуває в Москві. Ми зберігаємо канали зв'язку з російськими військовими і дипломатами. Напруженість у відносинах не вийде з-під контролю», - запевнив голова Пентагону.

Міністр також наголосив, що не вважає заяви російського керівництва про можливу силову відповіді на нові удари США по сирійських об'єктах серйозною загрозою.

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«Я впевнений в тому, що росіяни робитимуть те, що найбільше відповідає їхнім інтересам. Зовсім не в їхніх інтересах, якщо ця ситуація вийде з-під контролю», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox Business заявив, що Вашингтон не планує значне розширення своєї участі у військовому конфлікті в Сирії.

«Ми не підемо в Сирію», — сказав Трамп, не уточнивши, які саме дії Сполучені Штати не мають наміру вживати в Сирії.

При цьому американський президент прокоментував нанесений за його наказом авіаудар ракетами «Томагавк» по аеродрому Шайрат в сирійській провінції Хомс.