США не підуть у Сирію - Трамп
Трамп впевнений, що "зараз Сирії буде набагато краще, ніж було".
Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox Business заявив, що Вашингтон не планує значне розширення своєї участі у військовому конфлікті в Сирії.
«Ми не підемо в Сирію», — сказав Трамп, не уточнивши, які саме дії Сполучені Штати не мають наміру вживати в Сирії.
Читайте такожРакетний удар США по авіабазі в Сирії: Трамп подякував командиру есмінця (фото)
При цьому американський президент прокоментував нанесений за його наказом авіаудар ракетами «Томагавк» по аеродрому Шайрат в сирійській провінції Хомс.
«Те, що я зробив, повинно було бути зроблено адміністрацією Обами задовго до того, як я це зробив», — зазначив Трамп, додавши: «Я думаю, що зараз Сирії буде набагато краще, ніж було».
Раніше офіційний представник Білого дому Шон Спайсер заявив, що США завдадуть нових ударів по розташуванню військ президента Сирії Башара Асада в разі повторення хіматак на мирних сирійців.