США не підуть у Сирію - Трамп

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox Business заявив, що Вашингтон не планує значне розширення своєї участі у військовому конфлікті в Сирії.

«Ми не підемо в Сирію», — сказав Трамп, не уточнивши, які саме дії Сполучені Штати не мають наміру вживати в Сирії.

Читайте такожРакетний удар США по авіабазі в Сирії: Трамп подякував командиру есмінця (фото)

При цьому американський президент прокоментував нанесений за його наказом авіаудар ракетами «Томагавк» по аеродрому Шайрат в сирійській провінції Хомс.

«Те, що я зробив, повинно було бути зроблено адміністрацією Обами задовго до того, як я це зробив», — зазначив Трамп, додавши: «Я думаю, що зараз Сирії буде набагато краще, ніж було».

Раніше офіційний представник Білого дому Шон Спайсер заявив, що США завдадуть нових ударів по розташуванню військ президента Сирії Башара Асада в разі повторення хіматак на мирних сирійців.