Росія знову заблокувала резолюцію Ради безпеки ООН щодо хіматаки в Сирії
Разом з Росією проти проекту проголосувала Болівія. Китай, Ефіопія і Казахстан від голосування утрималися.
Росія скористалася правом вето для блокування проекту резолюції Ради безпеки ООН щодо хімічної атаки в Сирії, повідомляє «Інтерфакс».
Документ підтримали 10 членів Радбезу, 2 проголосували проти, 3 — утрималися.
Разом з Росією проти проекту проголосувала Болівія. Китай, Ефіопія і Казахстан від голосування утрималися.
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Проект резолюції винесли на обговорення Великобританія, Франція і США. Документ пропонує розслідувати інциденти з хімзброєю в Сирії, в тому числі в Хан-Шейхуні.
4 квітня в місті Хан Шейхун (провінція Ідліб) відбулася хімічна атака. За даними Syrian Observatory for Human Rights, в результаті атаки загинули 72 людини.
США 7 квітня випустили близько 60 крилатих ракет «Томагавк» по урядовій авіабазі в Сирії. Американський президент Дональд Трамп заявив, що це було відповіддю на хіматаку в Ідлібі.