Доказів втручання Росії у вибори в США не надано - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що доказів втручання Росії у вибори в США не надано.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров сказав на прес-конференції з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном сьогодні в Москві.

«Що стосується тверджень, які прозвучали тут, нібито в уряду США є неспростовні докази того, що ми втручалися у виборчу кампанію, то ще раз змушений сказати, що ми жодного факту, ані навіть натяку на факти не побачили. Хто їх бачив, я не знаю, нам ніхто нічого не показував, ніхто нічого не говорив, хоча ми багато разів просили пред'явити дані, що лежать в основі цих голослівних звинувачень», - сказав Лавров.

За його словами, Москва зацікавлена у тісній співпраці з Вашингтоном у боротьбі зі злочинами у кіберпросторі.

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Він нагадав, що в жовтні 2015 року Росія запропонувала адміністрації Барака Обами, враховуючи її стурбованість діями російських хакерів, налагодити взаємодію, провести спеціальні контакти по лінії компетентних відомств. Зокрема, пропонувалося створити двосторонній механізм, який у режимі реального часу обмінювався б інформацією про те, де, хто і як намагається порушувати наявні міжнародно-правові, національні норми Росії і США.

«Адміністрація Обами відмовилася від цієї пропозиції, та й просто ніяк не відреагувала», - додав він.