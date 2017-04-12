РФ і США призначать спецпредставників, щоб виявити "подразники у відносинах" - Лавров

Росія і США призначать спецпредставників, щоб виявити "подразники у відносинах". Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на прес-конференції з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном сьогодні в Москві.

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"Ми домовилися виділити спеціальних представників наших міністерств - від Міністерства закордонних справ та від Держдепартаменту - з тим, щоб детально, без будь-яких штучних емоцій, загострень подивитися на ті подразники, які накопичилися в наших відносинах за останні роки, перш за все за роки правління адміністрації Обами", - сказав Лавров.

"Я вважаю, що якщо буде виявлено з обох сторін прагматичний підхід до цієї роботи, то вона, безумовно, принесе результати і дозволить оздоровити наші відносини", - додав він.