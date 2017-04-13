Трамп хоче, щоб США та НАТО спробували налагодити відносини з Росією

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявляє, що не проти того, щоби Сполучені Штати та Організація північноатлантичного договору (НАТО) спробували поладити з Росією.

Про це він сказав у Вашингтоні на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Було би чудово - як ми обговорювали декілька хвилин тому - якби НАТО та наша країна змогли порозумітися з Росією. Зараз ми зовсім не ладимо з Росією. Ми напевно перебуваємо на небувало низькому рівні з точки зору відносин з Росією", - наголосив Трамп, відповідаючи на питання про те, чи змінилося його ставлення до Путіна після того, як в Сирії було застосовано хімічну зброю.

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Президент США сказав, що фундамент для такої ситуації у розвитку відносин з РФ закладався впродовж довгого періоду часу.

"Але ми подивимося, що станеться. Путін є лідером Росії. Росія є сильною країною. Ми дуже, дуже сильна країна. Ми подивимося, як це все спрацює", - заявив Трамп.

При цьому він знову заявив, що не знає особисто Путіна.

Також Трамп заявив, що буде "фантастичною справою, якщо ми поладимо з Путіним, і якщо ми поладимо з Росією".

"Це може статися і це може не статися. І може бути навпаки. Я тільки можу вам сказати, що я хотів би зробити - я би дуже хотів мати змогу поладити з кожним. Зараз в світі панує безлад, але я думаю, що до того часу, коли ми закінчимо, світ стане набагато кращим місцем для життя", - заявив Трамп.