Теракт у Беслані: ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити 3 мільйони євро родичам загиблих

Європейський суд з прав людини присудив майже три мільйони євро родичам загиблих і постраждалим унаслідок теракту в Беслані в 2004 році.

У справі було понад 400 заявників, які отримали компенсацію у розмірі 2,955 мільйона євро, передає Медуза.

Ще 88 тисяч євро будуть виплачені як відшкодування судових витрат. Суд визнав, що російська влада не вживала необхідних заходів для того, щоб розслідувати всі обставини теракту й причини загибелі заручників.

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При цьому ЄСПЛ не став виносити рішення щодо того, чи призвели дії правоохоронних органів до збільшення кількості жертв серед заручників.

Як повідомляв УНІАН, теракт у Беслані був вчинений 1 вересня 2004 року. У школі були захоплені в заручники 1128 осіб. Унаслідок теракту загинули 334 людини, у тому числі 186 дітей.

Для звільнення заручників був зроблений штурм школи. Російська влада стверджує, що штурм почали після того, як терористи почали вбивати заручників.

У ході розслідування теракту висувалася версія про застосування важкого озброєння під час штурму, що спричинило за собою велику кількість жертв. Офіційно ця версія не була підтверджена.