У Петербурзі біля бібліотеки стався вибух: підлітку відірвало руку (фото)

У Санкт-Петербурзі біля бібліотеки імені Чернишевського на Василівському острові стався вибух. Про це повідомляє «Фонтанка» з посиланням на співробітників установи.

За повідомленням видання,вибуховий пристрій спрацював у руках підлітка 14-15 років. За попередньою інформацією, у постраждалого – травматична ампутація кисті. На даний момент його госпіталізували в дитячу лікарню.

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За словами очевидців, молодий чоловік «щось підняв біля бібліотеки», після чого стався вибух.

Як повідомляв УНІАН раніше, біля автобуса футболістів "Боруссії" перед матчем ЛЧ стався вибух, постраждала одна людина — іспанський футболіст Марк Бартра.