Біля автобуса футболістів "Боруссії" перед матчем ЛЧ стався вибух: матч перенесено (фото)

У Дортмунді стався вибух біля автобуса футбольного клубу «Боруссія», передає Bild.

У той же час інші джерела стверджують, що три вибухові пристрої вибухнули в безпосередній близькості від автомобіля, але тільки одне з них розбило вікно автобуса.

The current state of the Borussia Dortmund bus. Shocking. pic.twitter.com/rLmOa7c4o9 — Transfer Related (@TransferRelated) April 11, 2017

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Як повідомляється, постраждала одна людина — іспанський футболіст Марк Бартра. Його відвезли в лікарню. Як сильно він постраждав, не повідомляється. Клуб «Боруссія» увечері 11 квітня повинен був зіграти в чверть фіналі Ліги чемпіонів з «Монако».

"#bvbasm матч відкладено до середи, 12 квітня. Квитки залишаються дійсними. Спасибі всім хто брав участь у вирішенні", - сказано в офіційному "Твіттері" команди.

#bvbasm has just been postponed until Wednesday, 12 April 1845 CET. Tickets remain valid. Thanks to everyone involved in the decision. — Borussia Dortmund (@BVB) April 11, 2017

Раніше повідомлялося, що 29 листопада пасажирський літак BAE Avro RJ85 розбився при заході на посадку неподалік від аеропорту міста Медельїн на північному заході Колумбії. Авіалайнер виконував чартерний рейс з Сан-Паулу.

Футбольна команда «Шапекоенсе» летіла на один із двох фінальних матчів Кубка Південної Америки. В авіакатастрофі вижили тільки шість осіб, у тому числі три футболісти - воротар і двоє захисників. Загинула 71 людина.