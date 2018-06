Біля автобуса футболістів "Боруссії" перед матчем ЛЧ стався вибух: матч перенесено (фото)

У Дортмунді стався вибух біля автобуса футбольного клубу «Боруссія», передає Bild.

У той же час інші джерела стверджують, що три вибухові пристрої вибухнули в безпосередній близькості від автомобіля, але тільки одне з них розбило вікно автобуса.

The current state of the Borussia Dortmund bus. Shocking. pic.twitter.com/rLmOa7c4o9

Як повідомляється, постраждала одна людина — іспанський футболіст Марк Бартра. Його відвезли в лікарню. Як сильно він постраждав, не повідомляється. Клуб «Боруссія» увечері 11 квітня повинен був зіграти в чверть фіналі Ліги чемпіонів з «Монако».

"#bvbasm матч відкладено до середи, 12 квітня. Квитки залишаються дійсними. Спасибі всім хто брав участь у вирішенні", - сказано в офіційному "Твіттері" команди.

#bvbasm has just been postponed until Wednesday, 12 April 1845 CET. Tickets remain valid. Thanks to everyone involved in the decision.