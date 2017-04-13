Столтенберг і Трамп стурбовані анексією Криму та ситуацією на Донбасі

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що він разом з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом стурбований незаконною анексією Криму Російською Федерацією та ситуацією на Донбасі, де Росія підживлює війну проти України.

Про це він сказав під час виступу в Університеті Джорджа Вашингтона в рамках свого візиту до США.

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"Ми обговорювали Україну, і ми стурбовані ситуацією, особливо на сході України, а також тим фактом, що Росія незаконно анексувала частину України - Крим. І це перший раз з часу завершення Другої світової війни, коли одна країна анексувала частину іншої країни у Європі за допомогою сили", - заявив Столтенберг.

При цьому він наголосив, що ця ситуація, безумовно, є серйозною для України, але також "підриває усю ідею заснованого на правилах порядку в Європі, який є таким важливим для миру і стабільності у Європі".