Генсек НАТО закликав покарати винних у загибелі цивільного населення в Сирії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи ракетний удар США по авіабазі в Сирії, поклав відповідальність за розвиток подій на сирійський режим і заявив, що винні у загибелі цивільного населення, в результаті ймовірного застосування хімічної зброї, мають бути покарані.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві генсека Альянсу, оприлюдненій у п’ятницю в Брюсселі.

Столтенберг вказав, що США завдали ракетного удару по авіабазі Шайрат в сирійській провінції Хомс після того, як цього тижня в Хан-Шейхун була застосована хімічна зброя, внаслідок чого загинули десятки людей, в тому числі діти.

«За цей розвиток подій повну відповідальність несе сирійський режим. НАТО послідовно засуджує застосування Сирією хімічної зброї, що є явним порушенням міжнародних норм та угод. Будь-яке використання хімічної зброї є неприйнятним і не може залишитися без відповіді. Винні мають бути притягнуті до відповідальності», - заявив він.

Столтенберг наголосив, що НАТО розцінює застосування хімічної зброї як загрозу міжнародному миру і безпеці. «НАТО підтримує всі міжнародні зусилля, спрямовані на досягнення миру і політичного врегулювання в Сирії», - підкреслив генсек.

Як повідомляв УНІАН, США завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії у відповідь на можливу атаку з використанням хімічної зброї на місто, яке утримують повстанці. Пентагон заявив, що 59 крилатих ракет «Томагавк» було випущено о 4.40 за сирійським часом з есмінців у східній частині Середземного моря.

Президент США Дональд Трамп пояснив, що діяв у «життєво важливих інтересах національної безпеки Америки», щоб запобігти використанню хімічної зброї. За його словами, база, по якій завдали удару, була точкою старту для хімічної атаки. Як повідомило Reuters з посиланням на сирійське державне інформаційне агентство SANA, в результаті ракетного удару США загинули 9 цивільних осіб, в тому числі четверо дітей.

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, внаслідок хімічної атаки в місті Хан-Шейхун 4 квітня загинули 72 людини.