Глава ЦРУ запевнив у достовірності даних Трампа про хіматаку в Сирії
02:02, 14 квітня 2017Світ
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Директор ЦРУ Майк Помпео підтвердив достовірність інформації про відповідальність влади Сирії за хімічну атаку в провінції Ідліб.
Майк Помпео / REUTERS
Директор ЦРУ Майк Помпео підтвердив достовірність інформації про відповідальність влади Сирії за хімічну атаку в провінції Ідліб, передає CNN.
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«Ми надали президенту оцінку з високим ступенем достовірності, що насправді це був сирійський режим, який провів хіматаку проти свого народу в Ідлібі», — повідомив він.
Він також зазначив, що дані були отримані не тільки співробітниками ЦРУ, але і іншими представниками «розвідувального співтовариства», і назвав «гарним» рішення президента США Дональда Трампа про авіаудар по авіабазі в Сирії.
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