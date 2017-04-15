Юнак, який підірвався в Петербурзі, виготовив бомбу власноруч
00:54, 15 квітня 2017Світ
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Молодий чоловік, який отримав травми від вибухового пристрою, що спрацював у четвер в Санкт-Петербурзі, виготовив його самостійно, повідомили в Слідчому комітеті.
В квартирі молодика проведений обшук / vk.com/spb_today
"З матеріалів кримінальної справи виходить, що неповнолітній є студентом першого курсу одного з вузів Санкт-Петербургу. Захоплюючись хімією, він, зокрема, виготовив саморобний вибуховий пристрій", - йдеться в заяві відомства, як пише Бі-бі-сі.
В квартирі молодої людини проведений обшук, допитані свідки, родичі і знайомі, повідомили в СКР.
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Потерпілий - юнак 1999 року народження - знаходиться в реанімації, загрози його життю немає, повідомила днем раніше віце-губернатор Петербурга Ганна Мітяніна. За даними ЗМІ, йому відірвало руку.
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