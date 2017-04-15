Ще один інцидент: пасажира United Airlines ужалив скорпіон

Канадієць заявив, що під час подорожі в бізнес-класі рейсом United Airlines його вжалив скорпіон, як повідомляє ВВС.

Річард Белл каже, що скорпіон упав йому на голову з багажного відсіку під час обіду, коли він летів із Г'юстона, штат Техас, до канадійського Калгарі.

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Пан Белл розповів, що поклав скорпіона на тарілку, але той встиг його вжалити. Компанія United запропонувала компенсацію.

Це сталося в неділю - того само дня, коли з іншого рейсу United насильно витягли з літака пасажира, який відмовився поступитися своїм місцем на користь співробітника авіаліній.