Ще один інцидент: пасажира United Airlines ужалив скорпіон
06:03, 15 квітня 2017Світ
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Пасажир розповів, що скорпіон упав йому на голову з багажного відсіку під час обіду.
Компанія United запропонувала компенсацію / gomerblog.com
Канадієць заявив, що під час подорожі в бізнес-класі рейсом United Airlines його вжалив скорпіон, як повідомляє ВВС.
Річард Белл каже, що скорпіон упав йому на голову з багажного відсіку під час обіду, коли він летів із Г'юстона, штат Техас, до канадійського Калгарі.
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Пан Белл розповів, що поклав скорпіона на тарілку, але той встиг його вжалити. Компанія United запропонувала компенсацію.
Це сталося в неділю - того само дня, коли з іншого рейсу United насильно витягли з літака пасажира, який відмовився поступитися своїм місцем на користь співробітника авіаліній.
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