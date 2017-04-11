Пасажира в США волоком витягли з переповненого літака (відео)

До пасажира американської авіакомпанії United Airlines застосували силу і волоком витягли його з літака.

Як уточнює газета The Courier-Journal, це сталося в неділю, 9 квітня, в міжнародному аеропорту о'хара в Чикаго, перед вильотом в місто Луїсвілл (Кентуккі). Коли всі пасажири зайшли на борт, їм оголосили, що літак переповнений і мандрівникам потрібно звільнити місця для чотирьох співробітників United Airlines.

Читайте такожПід Вашингтоном біля авіабази розбився винищувач F-16

Туристам також запропонували компенсацію розміром 800 доларів на людину, якщо вони погодяться зробити це, однак ніхто не виявив бажання. Тоді співробітники авіакомпанії вибрали чотирьох осіб і попросили їх піти. Один з пасажирів відмовився підкорятися вимогам, в результаті у літак зайшли три охоронці, які виволокли його, взявши за руки.

За попередніми даними, чоловік був лікарем, який прямував на роботу в Луїсвілл. Багато його попутників були шоковані подією. Рейс в Кентуккі затримали на дві години.