США підтверджує готовність завдати превентивного удару по КНДР - ЗМІ

Сполучені Штати сповістили розвідувальні служби Великої Британії про можливість завдання превентивного удару по КНДР, повідомляє Європейська правда з посиланням на The Sunday Times.

Читайте такожНевдалий запуск ракети в КНДР: Трамп ситуацію не коментує, віце-президент США вирушив у Сеул

Як повідомляє видання, таку інформацію передав радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер.

Згідно до заяви Максастера, наявних у регіоні бойових потужностей США буде достатньо для нейтралізації ядерної програми Північної Кореї. За його словами, Вашингтон готовий за необхідності завдати удару по військових об'єктах КНДР.

Нагадаємо, ударна група Військово-морських сил США (Carl Vinson Strike Group) наразі знаходиться на відстані, що дозволяє розпочати ракетні удари по військових об'єктах КНДР.