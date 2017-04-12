Авіаносець США прямує до берегів КНДР

Ударна група Військово-морських сил США прямує в напрямку Японського моря і в найближчі 24 години прибуде до Корейського півострова. Про це пише The Times.

Очолює групу атомний авіаносець USS Carl Vinson, якого супроводжують крейсер, два есмінці і атомний підводний човен класу "Лос-Анджелес". Всі мають на озброєнні ракети "Томагавк".

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"Бойові кораблі, бойові літаки і ракети демонструють вогневу міць вартістю 14 мільярдів доларів, і мають донести попередження до Пхеньяну", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, Північна Корея 5 квітня провела випробування балістичної ракети. Ракету наземного базування було запущено в бік Японії. Запуск відбувся напередодні зустрічі лідерів США і Китаю.

США і Китай домовилися про співпрацю з питання ядерної програми КНДР. Президент США Дональд Трамп заявив, що він не дозволить КНДР створити ракети, здатні досягти Америки.