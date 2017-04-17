Одразу після успіху референдуму Ердоган зробив заяву про запровадження смертної кари

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що після референдуму, що відбувся в неділю, 16 квітня, в уряді країни почнуть розглядати питання про необхідність введення страти, передає 112.ua з посиланням на Reuters.

Під час виступу перед журналістами у своїй президентській резиденції в Анкарі глава держави зазначив, що має намір негайно обговорити питання про повернення до конституції страти з прем'єр-міністром Біналі Йилдиримом і головою опозиційної Партії націоналістичного руху (ПНД) Девлетом Бахчелі.

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Reuters зазначає, що такий крок означав би згортання переговорів про членство Туреччини в Євросоюзі, які країна проводить з початку 2000-х років.

Як повідомляв УНІАН, в результаті недільного голосування, яке називають поворотним моментом в історії країни, Туреччина перетвориться з парламентської на президентську республіку.

Прихильники Ердогана кажуть, що це допоможе модернізувати країну, однак його опоненти побоюються зростання авторитаризму.

Кемаль Киличдароглу, лідер Народно-республіканської партії - провідної опозиційної партії Туреччини - вже поставив під сумнів легітимність референдуму.