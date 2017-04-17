Одразу після успіху референдуму Ердоган зробив заяву про запровадження смертної кари
Для Ердогана смертна кара має більше значення, ніж можливість вступу Туреччини до ЄС.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що після референдуму, що відбувся в неділю, 16 квітня, в уряді країни почнуть розглядати питання про необхідність введення страти, передає 112.ua з посиланням на Reuters.
Під час виступу перед журналістами у своїй президентській резиденції в Анкарі глава держави зазначив, що має намір негайно обговорити питання про повернення до конституції страти з прем'єр-міністром Біналі Йилдиримом і головою опозиційної Партії націоналістичного руху (ПНД) Девлетом Бахчелі.
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Reuters зазначає, що такий крок означав би згортання переговорів про членство Туреччини в Євросоюзі, які країна проводить з початку 2000-х років.
Як повідомляв УНІАН, в результаті недільного голосування, яке називають поворотним моментом в історії країни, Туреччина перетвориться з парламентської на президентську республіку.
Прихильники Ердогана кажуть, що це допоможе модернізувати країну, однак його опоненти побоюються зростання авторитаризму.
Кемаль Киличдароглу, лідер Народно-республіканської партії - провідної опозиційної партії Туреччини - вже поставив під сумнів легітимність референдуму.