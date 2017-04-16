Ердоган заявив про перемогу, не чекаючи остаточного результату референдуму

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вже привітав лідерів партій з успішним проведенням референдуму - згідно з підрахунками 99,99% голосів, більше половини тих, хто брав участь у голосуванні, виступили за конституційну реформу, передає Anadolu.

Ердоган сподівається, що результати референдуму "послужать на благо держави і народу Туреччини".

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Так, президент Туреччини подзвонив прем'єр-міністру, лідеру правлячої Партії справедливості і розвитку Біналі Йилдириму, голові Партії націоналістичного руху Девлету Бахчелі і лідеру Партії великого єдності (ПВЕ) Мустафі Дестеджи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Туреччині відбувся референдум щодо конституційної реформи, яка передбачає перехід країни на президентську систему правління.

Керівник опозиційної Народно-республіканської партії Туреччини Ердал Аксюнгер заявив, що влада займається маніпуляціями при підрахунку голосів на конституційному референдумі.

Конституційні зміни щодо переходу до президентської системи були раніше схвалені парламентом Туреччини і підписані Ердоганом.