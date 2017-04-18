У Мосулі ліквідували одного з ватажків ІДІЛ на прізвисько "Русский" – ЗМІ

Під час ракетного удару в Мосулі Федеральна поліція Іраку ліквідувала одного з ватажків терористів "Ісламської держави" Абу-Хаджара на прізвисько "Русский". Про це з посиланням на The Bagdadpost пише РБК.

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За інформацією видання, терорист був знищений в результаті ракетного удару по штабу бойовиків в районі Ас-Саура в західній частині Мосула. Силовики поки не можуть з точністю назвати ні його імені, ані громадянства знищеного бойовика, але наголошують, що, "судячи з прізвиська, він може бути вихідцем з Росії".

Як повідомляло 15 квітня Associated Press, бойовики "Ісламського держави" використали хімічну зброю в недавно звільненому районі західної частини Мосула. Атака сталася в ніч на суботу в районі Мосула Аль-Абар, бойовики застосували хлор. В результаті семеро іракських солдатів постраждали, у них були проблеми з диханням.