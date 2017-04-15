Бойовики ІДІЛ застосували у західному Мосулі хімічну зброю - AP

Бойовики "Ісламської держави" використали хімічну зброю в нещодавно звільненому районі західної частини Мосула. Про це заявив офіцер антитерористичних сил Іраку, передає Associated Press.

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Він розповів, що атака сталась у ніч на суботу в районі Мосула Аль-Абар. Зазначається, що бойовики застосували хлор. В результаті семеро іракських солдатів постраждали, у них проблеми з диханням.

Офіцер говорив на умовах анонімності, оскільки він не був уповноважений розповсюджувати цю інформацію.

Як повідомляв УНІАН, в іракському місті Мосул в результаті авіаудару сил міжнародної коаліції загинули понад сто осіб. Також авіаудар, який був завданий 23 березня, були зруйновані три будівлі.