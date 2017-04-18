Дострокові вибори у Британії не вплинуть на графік виходу з ЄС

Британський графік про вихід з Європейського Союзу не буде залежати від рішення прем'єр-міністра Терези Мей провести дострокові парламентські вибори. Про це заявив представник прем’єра, повідомляє Reuters.

Він підкреслив, що робота щодо угоди з Євросоюзом продовжується.

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"Робота триває саме так, як має проходити", - сказав він. Він додав, що Мей отримала повну підтримку дострокових виборів від міністрів.

Як повідомлялося, про намір розпустити Палату громад і провести вибори Мей оголосила в екстреній заяві на Даунінг-стріт після зустрічі з міністрами. Мей попросить парламент оголосити дострокові вибори 8 червня - на три роки раніше терміну.