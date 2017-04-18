Мей має намір провести дострокові вибори у Британії
Про намір розпустити Палату громад і провести вибори Мей оголосила в екстреній заяві на Даунінг-стріт після зустрічі з міністрами.
Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей попросить парламент оголосити дострокові вибори 8 червня - на три роки раніше терміну. Про це повідомляє Русская служба ВВС.
Мей в минулому виключала можливість дострокових виборів до 2020 року.
Лідер торі, які впевнено лідирують за популярністю у всіх опитуваннях, пояснила дострокові вибори прагненням до стабільності в ситуації, коли країна почала переговори про вихід з Європейського союзу.
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Про намір розпустити Палату громад і провести вибори Мей оголосила в екстреній заяві на Даунінг-стріт після зустрічі з міністрами.
Як повідомляв УНІАН, Тереза Мей офіційно запустила процедуру Brexit. У Британії проголосували за відділення від Євросоюзу на референдумі влітку 2016 року.