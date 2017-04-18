У Франції запобігли жорстокому теракту напередодні виборів

У Марселі у вівторок були заарештовані двоє французів, які планували "швидкий і жорстокий напад" напередодні першого туру президентських виборів 23 квітня. Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Маттіас Фекл, передає Reuters.

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Обох чоловіків затримали з різницею в кілька хвилин. Це радикально налаштовані французи віком 24 та 30 років.

"Ці чоловіки збиралися вчинити напад на французькій землі найближчими днями", - заявив міністр, не уточнивши деталей планованого теракту.

Президентські вибори у Франції відбудуться на 23 квітня і 7 травня.

За минулі два роки в терактах, організованих радикальними ісламістами в різних регіонах Франції, загинули понад 230 осіб. У країні діє надзвичайний стан, порядок під час кожного туру виборів будуть забезпечувати 50 тисяч поліцейських і силовиків.