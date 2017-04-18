Кандидат у президенти Франції Ле Пен хоче вислати з країни ісламістів (відео)

Кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен має намір вислати з країни ісламістів у разі перемоги на президентських виборах. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Також вона хоче посилити контроль на кордонах. В останній тиждень перед виборами палка прихильниця Путіна також пообіцяла боротися з мігрантами і злочинністю. Напередодні у Парижі сталися сутички між противниками Ле Пен і поліцією. Кілька десятків протестувальників намагалися прорватися у приміщення, де проходив мітинг проросійської кандидатки.

Як повідомляв УНІАН, перший тур виборів президента Франції відбудеться 23 квітня, а другий запланований на 7 травня.