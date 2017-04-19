Винищувачі США перехопили російські бомбардувальники біля берегів Аляски - ЗМІ

Винищувачі американських ВПС біля берегів Аляски перехопили два російські бомбардувальники Ту-95, які наблизилися до кордону США. Літаки цієї модифікації здатні нести ядерну зброю. Про це повідомляє телеканал Fox News з посиланням на джерела в уряді, передає 112.ua.

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Два Ту-95 пролетіли на відстані близько 100 миль (160 км) від американського острова Кадьяк і в 280 милях (450 км) на північний захід від бази ВПС США Elmendorf, йдеться в повідомленні.

Наголошується, що це перший з моменту вступу на посаду президента Дональда Трампа інцидент з російськими військовими літаками біля кордонів США.