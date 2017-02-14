Біля берегів США помітили російський розвідувальний корабель – ЗМІ

Про це повідомляє Fox News з посиланням на чиновників США.

Російський шпигунський корабель був виявлений в міжнародних водах, приблизно в 70 милях від узбережжя Делавера.

Читайте такожРосія вирішила не піднімати винищувачі, які впали з авіаносця "Адмірал Кузнєцов" - ЗМІ

Відзначається, що корабель, що має назву "Віктор Леонов", останній раз спостерігали біля берегів США в квітні 2015 року. За даними джерела телеканалу, корабель здатний перехоплювати повідомлення або сигнали, а також здатний вимірювати можливості сонарів ВМС США.

Корабель також обладнаний ракетами "земля-повітря".

"Це не питання великого занепокоєння, однак ми спостерігаємо за ситуацією", - сказав американський чиновник.

Як повідомлялося раніше, Латвія помітила біля своїх берегів російський військовий корабель.