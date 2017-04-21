Росія відправила війська на кордон із КНДР - ЗМІ

За даними DailyMail, потяги із танками та іншою військовою технікою вирушили на кордон між РФ та КНДР, передає ТСН.

Президент РФ Володимир Путін послав війська на кордон Росії із Північною Кореєю після того, як з'явилися побоювання, що США будуть атакувати КНДР. Подібні страхи можуть спричинити потік біженців.

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Потяги із військовою технікою рухаються в напрямку Приморського краю через Хабаровськ і були помічені місцевими жителями на Далекому Сході. Туди ж рухаються і військові вертольоти.

Китай теж направив на південний кордон 150 тисяч солдатів, щоб теж справитися при потребі із потоком біженців.

Російський військовий представник Олександр Гордєєв відмовився повідомити точні причини переміщення військ та обладнання. Проте джерела видання таки наголошують, що такі рухи пов'язані із корейською кризою.

Додамо, що недалеко від Північної Кореї розміщений морський порт Владивосток, де РФ має величезну військову силу. Якщо США ударить ракетами по ядерних об'єктах КНДР, радіоактивна хмара досягне Владивостоку протягом двох годин.

Як повідомляв УНІАН, КНДР і США зробили на адресу один одного низку різких заяв. Президент США Дональд Трамп пообіцяв "вирішити проблему" КНДР і направив до Корейського півострова кілька військових кораблів.

Пхеньян у відповідь попередив, що відповість на можливий ядерний удар з боку США власним ударом.