Плутанина з авіаносцями: у Пентагоні пояснили заяву Трампа

Американські військові виступили з уточнюючими заявами з приводу місцезнаходження бойових кораблів, які - згідно зробленій минулого тижня заяві президента США Дональда Трампа - вирушили до берегів Північної Кореї, але при цьому рухаються у протилежний бік, передає Російська служба Бі-бі-сі.

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Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що ударна група на чолі з авіаносцем "Карл Вінсон" в даний час вирушає в західну частину Тихого океану.

Авіаносець - частина "армади", яка, згідно з помилковою заявою Трампа, "вирушила до Північної Кореї" ще минулого тижня.

Однак, як з'ясувалося, на момент виступу Трампа кораблі направлялися в іншу сторону для спільних навчань з Австралією.

Коментуючи плутанину, що виникла, глава Пентагону заявив: "Ми робимо саме те, що, як ми говорили, збираємося робити. Вони вирушать до місця призначення".

"І я повідомлю, коли вони дістануться туди і коли почнуть діяти", - додав Меттіс.

Плутанина з пересуванням американських військових кораблів розпочалася 9 квітня, коли ВМС США повідомили, що ударна група на чолі з "Карлом Вінсоном" відправляється з Сінгапуру в західну частину Тихого океану.

Два дні потому Трамп сказав в інтерв'ю телеканалу Fox, що США відправляють "дуже потужну армаду" в бік Корейського півострова.

Його слова викликали бурхливу реакцію в Східній Азії, де запідозрили, що США готуються до превентивного удару по Північній Кореї.

Однак з'ясувалося, що кораблі рушили не на північ, до Японського моря, а в інший бік - до Австралії для запланованих навчань з австралійськими військовими.