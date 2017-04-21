Трамп хоче зустрітися з Папою Римським Франциском

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявляє, що хоче зустрітися з Папою Римським Франциском.

Про це він сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Італії Паоло Джентілоні у Вашингтоні.

"Я з великим нетерпінням очікую на зустріч з Папою", - сказав Трамп, відповідаючи на відповідне питання італійських журналістів.

Водночас він не уточнив, коли така зустріч може відбутися.

Однак Трамп підтвердив, що відвідає саміт країн "Великої сімки", який відбудеться 26-27 травня в місті Таорміна (острів Сицилія).

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"Я хочу сказати, що з великим нетерпінням очікую на візит до Сицилії в рамках G7, коли ми намагаємося співпрацювати не тільки в галузі безпеки, але також у науці, торгівлі, охороні здоров'я та технологіях", - заявив Трамп.

Своєю чергою Джентілоні сказав, що очікує на візит Трампа для участі в саміті G7. На його переконання, цей саміт стане можливістю продемонструвати єдність між лідерами "Великої сімки" стосовно принципу вільних економік.

Як повідомляв УНІАН, Трамп 25 травня відвідає саміт НАТО, що може стати його першим закордонним візитом.