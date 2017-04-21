Радбез ООН попередив КНДР про можливе введення нових санкцій

Рада безпеки ООН 20 квітня різко засудила Північну Корею за останні випробування балістичних ракет, зазначивши можливість запровадження нових санкцій проти Пхеньяна за «надзвичайно дестабілізаційну поведінку».

Як передає «Радіо Свобода», в одностайно ухваленій заяві Радбезу міститься вимога «не проводити подальших ядерних випробувань», оскільки це дуже посилює напругу в регіоні й за його межами.

В ООН відзначають можливість запровадження подальших важливих заходів, зокрема санкцій, для зупинки ракетних випробувань Північної Кореї.

«Якщо ми будемо змушені розпочати розглядати санкції чи інші дії, ми це зробимо», – сказала репортерам посол США при ООН Ніккі Хейлі.

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Проект заяви, розроблений США, був узгоджений після наполягань Росії додати одну фразу.

19 квітня Москва заблокувала в ООН попередню заяву із засудженням останніх ракетних випробувань Північної Кореї. Росія стала єдиною з 15 країн-членів Ради безпеки, що виступила проти проекту заяви, які є лише декларативним документом. Найближчий союзник Пхеньяна, Пекін, підтримав заяву. За словами дипломатів, Москва вважала недостатнім побажання вирішення конфлікту «мирним, дипломатичним шляхом», зажадавши включити туди словосполучення «за допомогою діалогу».

28 квітня Рада Безпеки проведе спеціальне засідання, присвячене північнокорейській ядерній програмі. Воно відбудеться під головуванням держсекретаря США Рекса Тіллерсона, зі звітом виступить генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. На засідання запрошені міністри закордонних справ країн-членів Ради безпеки ООН.