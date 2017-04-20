Дипломатична несподіванка в ООН: Росія заблокувала засудження ракетних випробувань КНДР

Спроба Ради Безпеки ООН ухвалити заяву, що засуджувала б останні ракетні випробування КНДР та серйозно застерігала б комуністичне керівництво країни від подальших пусків ракет, провалилась через вето Росії.

Як передає DW, увечері середи, 19 квітня, російський представник в Радбезі ООН висловився проти запропонованого тексту заяви. За даними дипломатів, Москва наполягала на включені до тексту слів, які б наголошували на необхідності врегулювання конфлікту з КНДР шляхом діалогу.

Натомість у запропонованому США варіанті тексту заяви йшлося лише про "надзвичайну стурбованість" членів Радбезу ООН через поведінку Пхеньяна, що "вкрай дестабілізує" ситуацію в регіоні. Крім того, відхилений РФ текст містив також застереження, що міжнародна спільнота вдаватиметься й до "наступних серйозних заходів" щодо КНДР. Також пропозиція США закликала керівництво Північної Кореї не проводити більше жоднихвипробувань ядерної зброї.

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Багато дипломатів заявили журналістам на умовах анонімності, що такий крок РФ виявився цілковитою несподіванкою, адже давній союзник КНДР - Китай - планував підтримати цей текст заяви.

Представниця США при ООН Ніккі Хейлі наголосила, що метою відхиленого документа було запобігти подальшій ескалації конфлікту на Корейському півострові. За її словами, важливо продемонструвати Північній Кореї, що США не мають наміру "спровокувати конфлікт", тож керівництву КНДР слід припинити спроби "нав'язати його".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступив із закликом зробити "все", аби пересвідчитись, що ракетна та ядерна програма КНДР "не становить загрози для міжнародної спільноти". На цьому тлі він закликав такі країни, як Китай, США, Японія, Південна Корея та Росія, докладати більше зусиль, аби запобігти подальшому озброєнню КНДР.