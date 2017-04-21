Інформаційна війна Росії в Балтії вже йде – голова МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс прокоментував, наскільки велика ймовірність гібридної війни Росії і Балтії. Про це він заявив в інтерв'ю каналу "Настоящее время".

"Ця війна вже відбувається – кібернетична війна, інформаційна війна... Бували часи, коли перед реальним боєм застосовувалася артпідготовка, напередодні реального бою. Зараз цього не треба робити, можна просто промити мізки і підготувати плацдарм для дій. Як, на моє глибоке переконання, було в Криму", – сказав він.

На думку міністра, сучасне розуміння безпеки країни значно розширилося, і якщо раніше воно включало тільки військову загрозу, то зараз в неї включається і інформаційна складова.

"Взагалі поняття безпеки розширилося по суті, оскільки якщо безпека розумілася тільки як військова, і загрози тільки як військові - ракети, танки, то зараз, скажімо, ракету можна запустити, вона коштує грошей, але можна запустити інформаційну ракету, можна запустити двічі і тричі, сукупність краще буває, але ефект буває навіть і більше", - зазначив міністр.

"Просто нам треба переглянути свої підручники, треба дивитися на те, як розвиваються події. На жаль, війна війною, але така конфронтація і такі випади і провокації в плані цих асиметричних гібридних загроз відбуваються в даний час", – пояснив він.

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Лінкявічюс вважає, що заборони і цензура не є виходом в рамках боротьби з гібридною війною.

"Стала популярна на російських каналах пропаганда, скажімо, війни та інших не дуже бажаних моментів, і тому тут приймаються рішення не політичні, а суди приймають рішення, ці заходи не довгострокові, наскільки я знаю, ці припинення йдуть на три місяці десь, перед цим йде діалог, переконання, що треба щось поправити.. Тут процес чітко по закону, і в майбутньому буде те ж саме, цим не буде ніхто зловживати, я особисто сам не є прихильником якоїсь цензури", - зазначив він.

На його думку, більшу користь мало б створення альтернативних джерел інформації. "Заборони або цензура - це не вихід, треба створювати альтернативні джерела, треба позитивом боротися з тими тенденціями, на це треба йти", - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, розвідка Литви заявила про здатність РФ за 24-48 годин почати бойові дії проти країн Балтії.