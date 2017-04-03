Розвідка Литви заявила про здатність РФ за 24-48 годин почати бойові дії проти країн Балтії

Росія продовжує нарощувати військові сили на кордоні з країнами Балтії і на сьогоднішній день здатна протягом 24-48 годин почати бойові дії проти них.

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Про це йдеться у спільному звіті Державного департаменту безпеки Литви та департаменту військової розвідки Міноборони, в якому дається оцінка загроз національній безпеці, повідомляє Delfi.

Литовська розвідка висловила заклопотаність помітним зміцненням режиму Володимира Путіна. Головна мета Кремля в цьому році, на думку спецслужб, – забезпечити стабільність режиму і створити сприятливі умови для переобрання Путіна на новий термін.

"Посилення процесів внутрішнього контролю підвищує ймовірність того, що Росія буде проводити агресивну зовнішню політику, яка ефективно компенсує потенційне суспільне невдоволення соціально-економічною ситуацією", - йдеться в доповіді.

Згідно з доповіддю, найбільш гострою проблемою Росії є навіть не фінансування переозброєння, а брак кадрів - протягом декількох років Західний військовий округ РФ повинен сформувати три нових бригади, але їм не вистачає людей.

Поки Росія вирішує проблему шляхом формування батальйонних тактичних груп, кожна з яких складається з 700-800 військових з хорошою підготовкою. Число таких груп швидко зростає - в 2015 році їх було 66, у минулому році - 96, а в цьому році - 115. Наступного року цю кількість планується збільшити до 125 батальйонних тактичних груп, які будуть мати підтримку артилерії і танкових військ.

Крім того, відбувається подальше зміцнення російської військової угруповання в Калінінградській області, де на постійній основі розгорнуті ракетні комплекси "Іскандер", корвети з крилатими ракетами "Калібр", берегові ракетні комплекси "Бал" і "Бастіон", частина з яких може атакувати цілі на землі.

Автори доповіді дійшли висновку, що проведення поряд з прибалтійськими кордонами великомасштабних "раптових" навчань означає, що Росія орієнтується на швидкі військові дії.

"Росія на даний момент здатна розпочати бойові дії проти країн Балтії протягом 24-48 годин. Росія прагне створити в регіоні військовий потенціал, з яким можна буде виконати військову операцію без тривалого підготовчого періоду, обмежуючи здатність супротивника ефективно реагувати", - йдеться в доповіді.

Литовська розвідка окремо наголошує на проведенні білорусько-російських навчань "Захід-2017", які заплановані на вересень, і стверджує, що "цілком ймовірно, що кількість учасників навчань буде значно більше, а в сценарії буде закладено збройний конфлікт із НАТО".