Найбільш смертоносні літаки США приєдналися до заходів зі стримування Путіна - The Times

Набільш смертоносний у світі та найдорожчий військовий літак F-35A долучається до стримування російської агресії. Він приєднається до найбільшого нарощування сил Європи з моменту закінчення холодної війни, передає The Times.

Генерал Тод Уолтерс, головнокомандувач ВПС США, заявив, що літак F-35A, який бере участь у першій тренувальній місії за межами США, стане "новим словом" у стримуванні.

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Він зробив цю заяву на тлі того, як приблизно 1,1 тис. британських і французьких солдатів у супроводі танків та артилерії були розгорнуті в Естонії, щоб допомогти захистити східний фланг НАТО від будь-яких спроб Путіна випробувати на міцність спільний кордон Росії з Альянсом.

Як повідомляв УНІАН, в Естонію прибув перший підрозділ об'єднаної оперативної групи військ НАТО, яка створюється в балтійських країнах та Польщі, щоб стримати можливу російську агресію.