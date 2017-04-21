Найбільш смертоносні літаки США приєдналися до заходів зі стримування Путіна - The Times

17:31, 21 квітня 2017
Світ
14291 0

Літак F-35A бере участь у першій тренувальній місії за межами США.

Літак F-35A стане новим словом у стримуванні / military.com

Набільш смертоносний у світі та найдорожчий військовий літак F-35A долучається до стримування російської агресії. Він приєднається до найбільшого нарощування сил Європи з моменту закінчення холодної війни, передає The Times.

Генерал Тод Уолтерс, головнокомандувач ВПС США, заявив, що літак F-35A, який бере участь у першій тренувальній місії за межами США, стане "новим словом" у стримуванні.

Читайте такожУ Росії обурені продовженням Канадою військової місії в Україні

Він зробив цю заяву на тлі того, як приблизно 1,1 тис. британських і французьких солдатів у супроводі танків та артилерії були розгорнуті в Естонії, щоб допомогти захистити східний фланг НАТО від будь-яких спроб Путіна випробувати на міцність спільний кордон Росії з Альянсом.

Як повідомляв УНІАН, в Естонію прибув перший підрозділ об'єднаної оперативної групи військ НАТО, яка створюється в балтійських країнах та Польщі, щоб стримати можливу російську агресію.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #стримування Путіна#літаки США