До Естонії прибули військові створеного для стримування РФ підрозділу НАТО

Як пише «Бі-бі-сі», за повідомленням Сил оборони балтійського держави, літак з військовослужбовцями здійснив посадку на аеродромі Емарі, де їх зустрів міністр оборони Естонії Маргус Цахкна. "Участь військовослужбовців Великобританії, Франції і Данії в батальйоні - чіткий знак єдності альянсу", - заявив він.

Поки до Естонії прибули тільки 120 солдатів і офіцерів британського 5-го стрілецького батальйону, щоб створити штаб командування багатонаціональними силами НАТО в цій країні.

У квітні в Естонію прибуде основна частина британського контингенту, його чисельність, таким чином, збільшиться приблизно до 800 військовослужбовців.

Коментуючи розміщення, міністр оборони Британії сер Майкл Феллон підкреслив, що в якості основної загрози, на стримування якої спрямована операція, розглядається Росія.

Читайте такожКораблі НАТО прибули до Одеси для спільних навчань з українськими моряками

"Перед загрозою Росії, що стає все більш наполегливою, НАТО залишиться вірним своїм зобов'язанням по колективної оборони. Британські сили будуть грати в Естонії провідну роль, а також надавати підтримку нашим союзникам з США, які розмістяться в Польщі", - сказав Феллон.

У Польщі, Естонії, Латвії та Литві планується розмістити чотири батальйони, загальною чисельністю понад 4 тисячі військовослужбовців національних армій країн-членів альянсу.

В Естонії крім британських військових будуть присутні представники армії Франції і, з наступного року, Данії. Крім того, 150 британців будуть на ротаційній основі присутні в Польщі, несучи службу спільно з іншими частинами міжнародного контингенту.

Читайте такожТрамп запевнив Меркель у чіткій позиції щодо підтримки НАТО

Також на цьому тижні в Естонію вирушили моторизовані підрозділи БМП Warrior, танки Challenger 2 самохідні гаубиці AS90. Техніка прибуде наступного тижня.

Крім батальйонів надшвидкого реагування в країнах Балтії, в НАТО створені "координаційні штаби" (NATO Force Integration Unit, NFIU) в шести східних, найближчих до Росії країнах альянсу: Естонії, Латвії, Литві, Польщі, Румунії і Болгарії.

Ці штаби, чисельністю у кілька десятків чоловік кожен, почали діяти у вересні 2015 року. Їх головне завдання - координувати перекидання та розгортання сил миттєвого реагування і інших бойових частин.

План розміщення батальйонів країн НАТО в Балтії був остаточно схвалений міністрами оборони альянсу в 2016 році, після того як Балтійські країни та Польща після російської анексії Криму і збройного конфлікту на Донбасі запитали союзників про постійне розміщення істотної кількості їхніх військових на своїй території.