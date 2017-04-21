Тереза Мей обіцяє не скорочувати міжнародну допомогу

Прем'єрка Великобританії Тереза Мей обіцяє, що Лондон і надалі витрачатиме 0,7 відсотка валового внутрішнього продукту на міжнародну допомогу. Це зобов'язання залишається й залишатиметься, якщо її Консервативна партія виграє вибори у червні цього року, заявила Мей у п'ятницю, 21 квітня. Йдеться про суму в понад 12 мільярдів фунтів на рік, як повідомляє DW.

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За словами прем'єрки, вона пишається тим, що Великобританія допомагає людям в усьому світі, хоча треба "переконатися, що ми можемо витрачати гроші у найбільш ефективний спосіб", цитує Мей агентство AP. Деякі її однопартійці-консерватори хочуть припити виділення коштів на допомогу та вважають, що гроші можна було би краще витратити на внутрішні потреби. Цього тижня засновник Microsoft Білл Гейтс закликав Лондон зберегти поточний рівень міжнародної допомоги, назвавши її доброю інвестицією для Великобританії та світу.

Тим часом стало відомо, що Європейський Союз планує зобов'язати Великобританію робити щорічні виплати за проектами, що закінчуються після 2019 року, і після того, як країна вийде зі складу ЄС. При цьому кошти Євросоюз планує отримувати від Лондона в євро, а не у фунтах. Про це 21 квітня повідомило агентство Reuters з посиланням на проект підготовленого Брюсселем документу, який має стати основою для переговорів щодо Brexit. Згідно з ним, Лондон впродовж перехідного періоду повинен буде підпорядковуватися рішенням Європейського суду в Люксембурзі. Також ЄС має намір домагатися від британського уряду дозволу на возз'єднання родин громадян ЄС у Великобританії.