Британські ЗМІ повідомили деталі жорсткого сценарію Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей у вівторок, 17 січня, оприлюднить деталі виходу країни з Євросоюзу, передає DW з посиланням на інформацію британських ЗМІ.

Її виступ відбудеться в урядовій будівлі для особливих прийомів в центрі Лондона.

Глава уряду, як очікується, оголосить жорсткий сценарій виведення країни з ЄС.

Подібна стратегія, зокрема, буде передбачати вихід Великобританії з єдиного європейського ринку, що дозволить запровадити обмеження на свободу працевлаштування для громадян країн-членів Євросоюзу на території королівства.

Крім того, Лондон, згідно з цим планом, припинить членство в Митному союзі з ЄС та вийде з-під юрисдикції Європейського суду в Люксембурзі, зазначає телеканал. Припинення дії договору про Митний союз дозволить британському уряду розпочати переговори про можливе укладання двосторонніх угод про вільну торгівлю з такими країнами, як США та Австралія.

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За даними видання The Sun, Тереза Мей продемонструє прихильність оголошеній раніше формулі "Brexit means Brexit" ("Брексіт означає брексіт"). Ця формула свідчить про категоричність розриву Лондона з Брюсселем.

Перші практичні кроки для реалізації змін на трьох вказаних напрямках можуть бути зроблені вже протягом 75 днів з моменту їх оголошення.

Нагадаємо, у серпні 2016 року Тереза Мей пообіцяла, що перетворить вихід країни зі складу ЄС в успіх і наголошувала при цьому, що "Великобританія не повернеться в ЄС через чорний хід".

Представник британського уряду, однак, відповідаючи на запитання німецької агенції прокоментувати подібні публікації, назвав їх "спекуляцією".