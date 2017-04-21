Китай може вирішити "північнокорейську проблему", якщо захоче – Трамп

20:46, 21 квітня 2017
Світ
673 0

Якщо Китай захоче вирішити проблеми, які виникають навколо КНДР, він це зробить.

Сі Цзіньпін і Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп вважає, що у Китаю є потужний важіль впливу на економіку Північної Кореї, тому саме він відіграє одну з ключових ролей у врегулюванні кризи, що виникла навколо цієї країни.

Читайте такожПентагон відповів на погрози КНДР про "супермогутній удар"

"Китай – це життєво важлива економічна артерія для КНДР. І, хоча це нелегко, якщо вони (Китай – УНІАН) захочуть вирішити північнокорейську проблему, вони це зроблять", - написав Трамп у своєму мікроблозі в Тwitter.

Як повідомляв УНІАН раніше, держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що американське керівництво розглядає можливість включення КНДР у список держав, які спонсорують тероризм. Пізніше постпред США при ООН Ніккі Хейлі застерегла Північну Корею від провокаційних дій, які можуть призвести до подальшої ескалації конфлікту.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Ракетні випробування КНДР
Теги: #північнокорейська криза#ядерні випробування в кндр