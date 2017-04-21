Китай може вирішити "північнокорейську проблему", якщо захоче – Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що у Китаю є потужний важіль впливу на економіку Північної Кореї, тому саме він відіграє одну з ключових ролей у врегулюванні кризи, що виникла навколо цієї країни.

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"Китай – це життєво важлива економічна артерія для КНДР. І, хоча це нелегко, якщо вони (Китай – УНІАН) захочуть вирішити північнокорейську проблему, вони це зроблять", - написав Трамп у своєму мікроблозі в Тwitter.

China is very much the economic lifeline to North Korea so, while nothing is easy, if they want to solve the North Korean problem, they will — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2017

Як повідомляв УНІАН раніше, держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що американське керівництво розглядає можливість включення КНДР у список держав, які спонсорують тероризм. Пізніше постпред США при ООН Ніккі Хейлі застерегла Північну Корею від провокаційних дій, які можуть призвести до подальшої ескалації конфлікту.