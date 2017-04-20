"Не варто грати": представник США в ООН застерегла Північну Корею від спроб розв'язати війну

Постпред США при ООН Ніккі Хейлі застерегла Північну Корею від провокаційних дій, які можуть призвести до подальшої ескалації конфлікту.

Про це повідомляє Associated Press.

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«Ми не намагаємося розпочати боротьбу, так що не намагайтеся дати нам її», - сказала вона, додавши, що Пхеньяну не варто «грати» на даному етапі розвитку подій.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що американське керівництво розглядає можливість включення КНДР у список держав, які спонсорують тероризм.