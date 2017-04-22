Літаки НАТО у 2016 році здійснили майже 800 вильотів "по тривозі" через Росію

Торік літаки-перехоплювачі країн-членів Північноатлантичного альянсу (НАТО) здійснили загалом 870 вильотів по тривозі. Про це заявили представники військово-повітряних сил НАТО, які дислокуються на авіабазі поблизу німецького Рамштайна, передає DW.

За даними представників Альянсу, ця кількість вильотів - більш ніж у два рази перевищує зафіксовані впродовж 2015 року аналогічні випадки вильотів літаків-перехоплювачів по тривозі. Тоді це число становило 410 випадків. Зазначається, що переважну більшість зареєстрованих протягом 2016 року випадків, коли бойові літаки НАТО підіймалися в небо по тривозі, спровокували дії російської авіації. Таких випадків нарахували 780.

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Лише 90 випадків припадали на бойові літаки інших держав, що не є членами Альянсу, або ж на пасажирські та вантажні літаки, що не були одразу ідентифіковані, зазначається в повідомленні військових НАТО.

Так само зазначається, що військово-повітряні сили Туреччини, що теж є країною-членом НАТО, тепер здійснюють вильоти під керівництвом сил Альянсу. Ситуація в Туреччині та російське втручання в сирійський конфлікт теж неабияк вплинули на зростання кількості вильотів по тривозі, зазначається в повідомленні.

У листопаді 2015 року літак турецьких військо-повітряних сил збив російський бомбардувальник Су-24, який буцім залетів у турецький повітряний простір. У НАТО припускають, що якби на той час турецькі військово-повітряні сили здійснювали вильоти під керівництвом Альянсу, цього інциденту не було б.