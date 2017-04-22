Росія намагалася втрутитися у вибори в США через радників Трампа - CNN

Росія намагалася вплинути на вибори в США не тільки шляхомзлому електронної пошти і пропаганди, але і спробами проникнути в кампанію Дональда Трампа через його радників. Про це пише CNN з посиланням на американських чиновників.

Зокрема, Росія намагалася проникнути в передвиборну кампанію через Картера Пейджа, який в той час був радником Трампа.

При цьому, за словами американських чиновників, вони не знають, чи розумів він, що росіяни використовують його. Сам Пейдж заперечує інформацію про те, що він коли-небудь міг збирати дані для росіян.

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Проте розвідка передбачає, що Росія спробувала проникнути у внутрішню роботу кампанії Трампа, використовуючи канали зворотного зв'язку для спілкування з людьми з оточення Трампа, заявляють чиновники.

За словами співрозмовників, Пейдж один з кількох радників Трампа, який, за даними американської та європейської розвідки, контактував з російськими офіційними особами та іншими росіянами під час передвиборної кампанії США.

Обсяг і частота цих контактів викликали інтерес американських спецслужб.